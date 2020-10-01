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البعثة المصرية تكتشف تمثالا للإله نفرتم بسقارة

09:07 م الخميس 01 أكتوبر 2020
البعثة المصرية تكتشف تمثالا للإله نفرتم بسقارة

تمثال الإله نفرتم بسقارة

مصراوي

كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن تمثال من البرونز للإله نفرتوم بجانب التوابيت الخشبية المغلقة والتي سيتم الإعلان عنها يوم السبت.

وأوضح وزيري أن هذا التمثال هو أحد التماثيل التي عثرت عليه البعثه أثناء أعمال الحفر داخل أحد آبار الدفن على عمق ١١ متر بجانب التوابيت وسوف يتم عرضه يوم السبت أثناء الإعلان عن الكشف الأثري الكبير.

صنع هذا التمثال من البرونز المطعم بالأحجار الكريمة العقيق الأحمر والتركواز واللازاوارد، ويصل ارتفاعة إلى 35 سم، كتب على قاعدته اسم صاحب التمثال لكاهن يدعي "بادي آمون" من الأسرة 26 .

وسيتم الإعلان عن المزيد من المفاجآت والأسرار يوم الإعلان عن الكشف الأثري.

جدير بالذكر أن أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية أسفرت خلال الأسابيع الماضية الكشف عن آبار عميقة للدفن بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية مغلقة منذ أكثر من 2500 عاما.

تمثال الإله نفرتم سقارة البعثة الأثرية المصرية مصطفى وزيري

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