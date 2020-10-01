الصحة: إطلاق 70 قافلة طبية مجانية بالمحافظات حتى منتصف أكتوبر

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق 70 قافلة طبية مجانية بدءًا من اليوم الخميس وحتى منتصف شهر أكتوبر الجاري، بجميع محافظات الجمهورية.

وبحسب بيان اليوم، تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف "مجاهد" أنه تم إطلاق 8 قوافل طبية اليوم بمناطق: أبوشروف – مشندت مركز سيوة محافظة مطروح، الغنيمية مركز إدفو غرب محافظة أسوان، علي كيلانى مركز ببا محافظة بني سويف، طملاي مركز السادات محافظة المنوفية، الناصرية مركز فارسكور محافظة دمياط، العمرة مركز أبوتشت محافظة قنا، نجع الدير محافظة سوهاج، الأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة.

كما تم إطلاق قافلة طبية أخرى تستمر يومي 1 و2 أكتوبر في منطقة إصلاح 3 مركز الصالحية محافظة الشرقية، بالإضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى غدًا في مناطق الرقة الغربية بجنوب العياط محافظة الجيزة، ووادي الحسوة 1 مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، وشبراملس مركز زفتى محافظة الغربية، وذلك يومي 2 و3 من الشهر الجاري.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 3 و4 أكتوبر الحالي بمناطق: مزرعة الجبل الأصفر مركز الخانكة محافظة القليوبية، منشأة طنطاوي مركز سنورس محافظة الفيوم، أولاد جبارة مركز المنشأة محافظة سوهاج، حازق مركز بيلا محافظة كفرالشيخ، أبومسعود مركز العامرية محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومي 4 و5 أكتوبر بمناطق: الغريب مركز ساحل سليم محافظة أسيوط، مركز طبي الشرفا بالمرج محافظة القاهرة، بنبان قبلي مركز دراو محافظة أسوان.

كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى في مناطق: الأربعين 3 مركز باريس محافظة الوادي الجديد، بطرس مركز شربين محافظة الدقهلية، تل العمارنة مركز ديرمواس محافظة المنيا، بولين مركز كفرالدوار محافظة البحيرة، وذلك في يومي 5 و6 من الشهر الجاري.

وتابعت أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 6 و7 من الشهر الجاري في منطقتي وادي فيران مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، وبغداد مركز الحسنة محافظة شمال سيناء، و11 قافلة طبية أخرى في مناطق: عدن مركز باريس محافظة الوادي الجديد، بنجر 24 مركز الحمام محافظة مطروح، الأعقاب الكبرى محافظة أسوان، القلعة مركز دمنهور محافظة البحيرة، طنوب مركز تلا محافظة المنوفية، البنك مركز كفرسعد محافظة دمياط، الغربينيات مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، العقب مركز قوص محافظة قنا، بني منصور مركز البلينا محافظة سوهاج، طنسا بني مالو مركز ببا محافظة بني سويف، الأسمرات 1 بالمقطم محافظة القاهرة، وذلك يومي 7 و8 من الشهر ذاته، كما سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى يومي 8 و9 أكتوبر في منطقة الفرايحة مركز أولاد صقر محافظة الشرقية.

وأضافت "الصادق" أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية في يومي 9 و10 أكتوبر الجاري في مناطق: وادي الجوفة ووادي المرير مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، بغداد مركز باريس محافظة الوادي الجديد، منشأة عبدالرحمن مركز دكرنس محافظة الدقهلية، كما سيتم إطلاق 7 قوافل طبية بمناطق: الضبعسة مركز القرنة محافظة الأقصر، الشقر مركز كفرشكر محافظة القليوبية، نزلة سعيد مركز سمسطا محافظة بني سويف، عرابة أبوعزيز مركز المراغة محافظة سوهاج، بهيج مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، 83 مركز الحامول محافظة كفرالشيخ، سلام مركز إطسا محافظة الفيوم، وذلك في يومي 10 و11 من شهر أكتوبر.