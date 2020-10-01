بيان من المجلس القومي للمرأة بشأن واقعة التحرش بفتاة أجنبية

القاهرة- (أ ش أ):

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بسرعة استجابة المستشار حمادة الصاوي النائب العام في واقعة التحرش بفتاة أجنبية بمنطقة زهراء مدينة نصر.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، في بيان، اليوم، عن فخرها وامتنانها لاستجابة النائب العام السريعة في واقعة التحرش بفتاة أجنبية بمنطقة زهراء مدينة نصر، مثمنة الدور العظيم الذي تقوم به النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان والحفاظ على كرامتهم وآدميتهم وفقا للدستور ومواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية والإقليمية.

البداية كانت عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام بعض الشباب بمضايقة فتاة تحمل جنسية أجنبية بمنطقة زهراء مدينة نصر بالقاهرة.

وعلى الفور، جرى تشكيل فريق بحث جنائي بوزارة الداخلية، توصلت جهوده من خلال البحث والتحري وفحص الكاميرات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة إلى تحديد الجناة مرتكبي الواقعة وهم 6 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهم وضبطهم جميعا وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وبتكثيف الجهود أمكن تحديد المجني عليها (مقيمة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر)، وبمناقشتها اتهمتهم بالتحرش بها حال عودتها من عملها.