نهاية السناتر وأنظمة تعليم جديدة.. خطة عودة الدراسة في ظل كورونا

كتب- محمد نصار:

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من وضع خطتها النهائية لبدء العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة في ظل الظروف الاستثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وترتكز الخطة على تعدد مصادر التعلم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب دون التأثير على المنهج المقرر.