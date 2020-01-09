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اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الرياضة والثقافة

03:06 ص الخميس 09 يناير 2020
اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الرياضة والثقافة

الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

كتب - محمد عاطف:

يعقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، بمقر وزارة الشباب والرياضة، لتوقيع برتوكول تعاون بين الوزارتين، لتفعيل تنفيذ الأنشطة والمشروعات الثقافية والشبابية من خلال الهيئات الشبابية والرياضية وقصور الثقافة.

يأتى توقيع البروتوكول في إطار التعاون بين وزارة الرياضة ومختلف الوزارات بما يخدم الشباب فى كل المجالات.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد عقدت بروتوكول تعاون مع الاتحاد الدولى والمصرى لكرة اليد، مع وزارة التربية والتعليم، وذلك بهدف نشر لعبة كرة اليد بالمدارس، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.​

بروتوكول تعاون أشرف صبحى وزارة الشباب والرياضة إيناس عبد الدايم

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