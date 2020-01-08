رئيس مدينة 6 أكتوبر يطالب المخالفين بتقنين أوضاعهم: لن نتهاون في إزالة التعديات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بمنطقة الحصري، أسفرت عن التحفظ على عدد من المعدات وإزالة العديد من الإشغالات بالمنطقة، بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات المختصة بجهاز المدينة.

وأضاف الشربيني، في بيان له اليوم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتوجيه باستمرار الحملات تباعاً لتشمل أنحاء المدينة كافة، من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي، والقضاء على الملامح العشوائية بالمدينة.

وأشار إلى أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بعدة مناطق بالمدينة، أسفرت عن إزالة العديد من الإعلانات العشوائية والمنتهية التراخيص.

وأهاب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بالمخالفين بسعة التوجه إلى مقر الجهاز لإتمام إجراءات التعاقد وتجديد تراخيص الإعلانات المنتهية، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإعلانات المخالفة، وأنه لا تهاون في إزالة أية مخالفات أو تعديات بالمدينة، وأن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة للتعامل الفوري مع أية مخالفة أو تعدٍ تنفيذا للقانون.​