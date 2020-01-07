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رابطة العالم الإسلامي تدين اعتزام تركيا التدخل العسكري في ليبيا

01:18 م الثلاثاء 07 يناير 2020
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كتب - محمود مصطفى:

أدان المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي بالإجماع، التصعيد التركي وتدخله في الشأن الليبي، مطالبا المجتمع الدولي بلجم هذا التصعيد.

وأدان المجلس في دورته الـ44 التي عقدت الثلاثاء، بمكة المكرمة، بشدة إقرار البرلمان التركي للتدخل العسكري في ليبيا.

وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، الثلاثاء، أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في كلمته التي ألقاها في الجلسة الرئيسية للاجتماع، بالقرار وتبني المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي له بالإجماع، نظرًا لتداعيات التدخل التركي السافر على القضية الليبية، وأمن واستقرار المنطقة وعلى الأمن والسلام العالمي.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد الكريم العيسي، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، أكثر من مرة على أهمية هذا القرار، وتركيز مجلس الرابطة عليه باعتباره من أهم المستجدات المعروضة على جدول أعمال المجلس.

المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي تركيا ليبيا أحداث ليبيا البرلمان التركي

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