​التعليم: إجراء المقابلات الشخصية لرؤساء ومراقبي لجان امتحانات الثانوية فبراير المقبل

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، تسليم الإجراءات الخاصة بالتقدم لامتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 باستثناء بعض المحافظات البعيدة نتيجة لسوء الأحوال الجوية خلال الفترة السابقة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أنها بصدد تشكيل لجان المقابلات الشخصية لرؤساء ومراقبين أوائل لجان السير، وكذلك رؤساء مراكز توزيع الورقة الامتحانية تمهيدًا لبدء أعمال المقابلات أثناء الأسبوع الأول من إجازة نصف العام أسوة بالأعوام السابقة.

وأما فيما يتعلق بالطلاب فقد بدء التسجيل الفعلي بالاستمارة الإلكترونية من يوم السبت 4/1/2020 وجاري متابعة نسب التسجيل وإخطار المديريات بسرعة تسليم الطلاب بالإيميل وكلمة السر الخاصة بعملية التسجيل.​

وكان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، تفقد اليوم الاثنين، الإدارة العامة للامتحانات، وعقد اجتماعًا مع مديري إدارات الامتحانات للاطمئنان على جاهزية الإدارة لامتحانات (أبنائنا في الخارج- مدارس المسار المصري- امتحانات السودان- امتحانات الثانوية العامة).