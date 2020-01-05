أتربة وبرودة شديدة.. الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار تبدأ بعد ساعات وحتى الجمعة

بيان رسمي من الأرصاد: غدًا طقس غير مستقر وأتربة ورياح لـ"حد العاصفة"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الأرصاد، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا من غد الاثنين، وحتى الجمعة الموافق 10 يناير 2020.

وأضافت الهيئة في بيان لها الأحد، أن البلاد ستشهد نشاطًا كبيرًا للرياح المثيرة للأتربة والرمال على المناطق الصحراوية والمكشوفة، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وتؤدي لحدوث اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

فيما نفى إبراهيم عطا المتحدث باسم الهيئة، تعرض القاهرة والإسكندرية للغرق نتيجة الأمطار المحتملة، أو أن تغطى مصر بالمياه.

وتوقع خبراء الهيئة، سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، كما تمتد لتكون متوسطة الشدة، على مناطق الوجه البحري، يوم الثلاثاء، وتمتد للأربعاء حيث تصل إلى سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد ويصاحب ذلك انخافض شديد في درجات الحرارة، على معظم الأنحاء، لتكون درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية، بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات، والطقس براد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء شمال الصعيد.

وعن طقس القاهرة الكبرى، من المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال، ما يؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، ويزيد الإحساس بالبرودة، والفرص مهيأة لسقوط الأمطار التي قد تكون خفيفة إلى متوسطة، اعتبارًا من الأربعاء.

أما فيما يخص درجات الحرارة المتوقعة، من الاثنين حتى الجمعة، كالتالي:

- القاهرة والجه البحري: العظمى من 15 إلى 16، والصغرى من 8 إلى 9.

- السواحل الشمالية: العظمى من 14 إلى 15، والصغرى من 9 إلى 10.

- شمال الصعيد: العظمى من 15 إلى 16، والصغرى من 5 إلى 6.

- جنوب الصعيد: العظمى من 18 إلى 19، والصغرى من 7 إلى 8.

- جنوب سيناء: العظمى من 18 إلى 19، والصغرى من 12 إلى 14.