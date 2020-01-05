البابا تواضروس يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وقياداتها

كتب- مصطفى علي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يرافقه وفد من قيادات الهيئة حيث قدموا لقداسته التهنئة ولجموع الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، صباح اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.متمنين له موفور الصحة وان يقدره الله علي المسئولية التي يتحملها

وبحسب بيان، شكر قداسته الحضور وتمنى لهم كل التوفيق في العام الجديد وأن يبارك الله عملهم ويديم المحبة والسلام في وطننا الحبيب.

حضر اللقاء من أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية: المستشار أحمد عبود والمستشار فارس فام والمستشار ياسر السيد والمستشار هاني محمد علي والمستشار عبد السلام محمود والمستشار محمد أبو ضيف.

ومن الجهاز التنفيذي للهيئة: المستشار أسامة غازي واللواء رفعت قمصان والدكتور عاطف عبد الحميد والمستشارة علا راضي.