برلماني يطالب بإلغاء الاختبارات النفسية للمتقدمين لمسابقة المعلمين

كتب - أحمد علي:

طالب الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، باستدعاء الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى البرلمان لتوضيح التصريحات الصادرة من الوزارة، والتي تم التأكيد فيها أنه حرصًا على مصلحة المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين تبدأ مرحلة الاختبار النفسي بعد الانتهاء من مراجعة البيانات والمستندات، والتأكد من ملائمة المؤهل الدراسي للرغبات الوظيفية وأن الاختبار النفسي هو متطلب أساسي للتعيين ويقسم الاختبار النفسي إلى عدة دفعات لاستقبال أعداد المتقدمين واستيعابهم.

وأكد "حساسين"، في طلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه العبارات عن إجراء اختبارات نفسية في مسابقة الـ120 ألف معلم هي عبارات مطاطة وافتكاسة جديدة وتعد بابًا خلفيًا للواسطة والمحسوبية في اختيار المتقدمين لهذه المسابقة، مشيرًا إلى ضرورة استدعاء الدكتور طارق شوقى للبرلمان ليشرح أمام النواب أسس ومعايير هذه الاختبارات النفسية.

وتساءل "حساسين" قائلا: "من سيتولى إجراء هذه الاختبارات؟ وهل ستستعين وزارة التربية والتعليم بأساتذة الطب النفسي بالجامعات؟ وهل ستتم هذه الاختبارات داخل المستشفيات الحكومية أم الخاصة أم داخل عيادات أساتذة الطب النفسي؟".

وأضاف أن إصرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على إجراء هذه الاختبارات هو دليل قاطع على أنه باب خلفي للواسطة والمحسوبية في اختيار ونجاح المتقدمين لهذه المسابقة، مطالبًا بالإلغاء الفوري لهذه الاختبارات.