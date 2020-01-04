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​مستثمرو السياحة يطالبون الحكومة بإعادة النظر في قانون تنمية سيناء

11:21 م السبت 04 يناير 2020
​مستثمرو السياحة يطالبون الحكومة بإعادة النظر في قانون تنمية سيناء

الطيار محمد منار وزير الطيران المدني

كتب- محمد عبيد:

أرسل مستثمرو السياحة والطيران المدني، برقية تحية وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام الكبير بالقطاع السياحي، وعلى ما يبذله من جهد كبير لحل مشكلات المستثمرين في القطاع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم السبت، في شرم الشيخ بين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني ونائبهما، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مع 150 من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص ومنظمي الرحلات الجوية بالمطارات المصرية، لمناقشة أحوال القطاع السياحي بالمحافظة، وبحث المشكلات التي تواجهه، وسبل التعاون بينهم وبين الوزارة والمحافظة والبنك المركزي خلال الفترة المقبلة.

وطالب المستثمرون خلال الاجتماع، الحكومة بإعادة النظر في العديد من الموضوعات، أهمها قانون تنمية سيناء الصادر عام 2012، والذي يضم بعض البنود التي تعوق زيادة الاستثمار، بالإضافة إلى النظر في مشكلة حرق الأسعار في القطاع السياحي، وتخفيض أسعار الفائدة، ورسوم الكهرباء. ​

السيسي قانون تنمية سيناء الحكومة وزارة الطيران المدني محمد منار

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