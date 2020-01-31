"الزراعة": اتفاق ثلاثي على خطة ملء سد النهضة من خلال مراحل



كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارتي الزراعة والري، بالتعاون مع نظرائهما في السودان وإثيوبيا، أعلنوا بيانًا مشتركًا، حول آخر مستجدات مفاوضات سد النهضة.

يأتي هذا عقب جولات من المفاوضات الشاقة بين وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة البنك الدولي، كان آخرها جولة المفاوضات التي عقدت في واشنطن وامتدت لأربعة أيام كاملة خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير 2020.

ونص البيان المشترك للوزارات، إلى توصل الوزراء إلى اتفاق حول الموضوعات التالية:

1- جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل.

2- الآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء.

3- الآلية التي تتضمن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل.

كما اتفق وزراء الزراعة والري والخارجية، في الدول الثلاث على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السد واتمام الدراسات الخاصة بالآثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.

وأشار بيان وزارتي الزراعة والري، إلى أنه تم تكليف اللجان الفنية والقانونية بمواصلة الاجتماعات في واشنطن من أجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق، على أن يجتمع مجددًا وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث في واشنطن يومي 12 و13 فبراير 2020 من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق، تمهيدًا لتوقيعه بنهاية فبراير 2020.

يأتي هذا عقب إعداد الجانب الأمريكي لوثيقة اتفاق حول الموضوعات الثلاثة المشار إليها، ووقعتها مصر فقط في نهاية الجلسة.