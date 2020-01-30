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​علام يستقبل مفتي كوسوفو لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني

02:38 م الخميس 30 يناير 2020
​علام يستقبل مفتي كوسوفو لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني

الدكتور شوقي علام ومفتي كوسوفو

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الشيخ نعيم ترنافا مفتي كوسوفو، رئيس المشيخة الإسلامية، لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني.

وأكد مفتي الجمهورية على العلاقات الطيبة بين مصر وكوسوفو على كافة الأصعدة منذ استقلالها وحتى اليوم.

واستعرض المفتي تاريخ دار الإفتاء المصرية منذ نشأتها وحتى اليوم، والإدارات المتنوعة في الدار والمراكز البحثية والرصدية التابعة لها، ومنهجيتها في إصدار الفتاوى.

وأبدى مفتي الجمهورية استعداد دار الإفتاء المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي للمسلمين في كوسوفو، وكذلك في مجال تدريب الأئمة وخريجي جامعة الأزهر من طلبة كوسوفو على علوم الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف، لما للدار من تجربة رائدة في هذه المجالات.

من جانبه أثنى الشيخ نعيم ترنافا مفتي كوسوفو على مجهودات دار الإفتاء المصرية وفضيلة المفتي في نشر المنهج الإفتائي الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف.

وقال مفتي كوسوفو: "إن المسلمين في كوسوفو يتمنون رؤية المزيد من الحضور للمنهج الأزهري هناك"، مبديًا تطلعه إلى الاستفادة من خبرات دار الإفتاء المصرية في تدريب الأئمة على الإفتاء، وكذلك الطلبة الكوسوفيين من خريجي جامعة الأزهر على مهارات الإفتاء".

شوقي علام مفتي كوسوفو دار الإفتاء المصرية

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