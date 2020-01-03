تويوتا ونيسان وBMW.. تفاصيل مزاد لبيع 25 سيارة بجمارك مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

تعقد جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، الأربعاء 15 يناير الجاري، جلسة مزاد علني لبيع 25 سيارة واردة من الخارج، في قاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط.

والسيارات من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك، وواردة من الخارج، وتشمل ماركات: (مرسيدس - BM W - نيسان - فورد - نيسان صني - فولفو - هوندا - تويوتا - بيجو - ميتسوبيشي - دودج - لينكولن - أودي - هامر - فولكس فاجن).

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه في مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي، متفرع من شارع التحرير أمام بنك فيصل الإسلامي في الدقي، ويمكن معاينة السيارات بساحة جمارك سيارات مطار القاهرة الدولية، بالقرب من موقف الأتوبيسات بالمطار من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية، وتستمر حتى يوم عقد المزاد.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين، على أن تكون سارية، وتقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار)، ويتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقًا للترتيب الوارد بكراسة الشروط ويباع كل لوط على حدى وبدون عمولة.

وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد، شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة، كتأمين مؤقت في خزينة الجمارك، أو أثناء المزاد، ولا يرد التأمين المؤقت إلا عقب انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التامين.

ويخصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك، وعلى كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط، دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني، ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدى.

كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد، وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التأمين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

ويتم سداد باقي المبلغ الـ70%، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه، كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، تصبح المبالغ المدفوعة حقًا للجهة الإدارية ويصبح العقد مفسوخًا دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية، ما لم تقرر السلطة منحه مهلة إضافية أخرى للسداد، مع تحميله بمقابل تأخير يعادل سعر الفائدة، كما أنه حالة التأخير في الاستلام خلال 20 يومًا من تاريخ الإخطار تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وبحد أقصى 5 أسابيع.

ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء، ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في السيارات، كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقًا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء، الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات، ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.