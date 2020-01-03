راتب يصل لـ12 ألف وتأمين.. ننشر قائمة بـ12340 فرصة عمل بالقطاع الخاص

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن توافر 12 ألفًا، و340 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة.

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن الأجور تبدأ من 1250 لتصل إلى 12 ألف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 53 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات خلال يناير 2020.

وأوضح أن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة شهريًا تتضمن هذه الفرص والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض كافة الوظائف المتاحة في القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"؛ لتوفير "حياة كريمة" مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.

وأشار الوزير، إلى أن العمل مهم لرفع اقتصاد الدولة، والدفع بعجلة التنمية للأمام، قائلا: "نحن نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التي تساعدهم في الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه في مستقبلهم".

وقال: إن فرص العمل المتوفرة تشمل: مدير إنتاج السن حتى 37 سنة، الراتب من 8 آلاف إلى 12 ألف جنيه، ومحاسبين حتى 32 سنة الراتب من 3000 إلى 5000 جنيه، وفني ميكانيكا السن من 27 إلى 35 سنة والراتب من 5000 إلى 7000 جنيه، وفني غلايات المؤهل متوسط - دبلوم صنايع السن حتى 35 سنة والراتب من 5000 إلى 8000 جنيه، ومندوبي ومشرفي مبيعات وأمناء مخازن وسائقين، وإخصائي جودة وفني صيانة كهرباء ، وفني طباعة، وموظفين استقبال، ومشرفي أمن، وعمال غزل وتدوير وتعبئة وسحب ومكبس وخدمات إنتاج وصباغة، ممثل خدمة عملاء، وكاشيرًا، ومدخل بيانات وفني صيانة.

كما تشمل الفرص فني إنتاج، ومندوب تسويق، ومحصلا، وخدمات معاونة، وإخصائي تسويق، وفنيًا وعامل تعبئة.