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رئيس الوزراء يتصل بسفير مصر في الصين للاطمئنان على الجالية

06:42 م الثلاثاء 28 يناير 2020
رئيس الوزراء يتصل بسفير مصر في الصين للاطمئنان على الجالية

الدكتور مصطفى مدبولي

القاهرة - أ ش أ:

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً بالسفير محمد البدري، سفير مصر بالعاصمة الصينية بكين؛ للاطمئنان على الجالية المصرية في جمهورية الصين الشعبية، بعد انتشار فيروس "كورونا" في عدد من المناطق هناك.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن السفير محمد البدري طمأن رئيس الوزراء على حالة جميع المصريين في الصين، مؤكداً أن السفارة على تواصل مستمر معهم، وأنه لا توجد إصابات حتى الآن بينها بفيروس " كورونا"، كما أن فريق عمل السفارة المصرية ببكين، والقنصلية العامة بشنغهاي في الصين متواجدون لتقديم المساعدة لأي من أفراد الجالية على مدار اليوم.

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مصطفى مدبولي الصين مجلس الوزراء محمد البدري فيروس كورونا

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