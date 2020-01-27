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بالصور.. وزيرة الثقافة تتفقد أجنحة معرض الكتاب

04:53 م الإثنين 27 يناير 2020
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كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

تفقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب المختلفة، مثل السفارة الأمريكية والروسية، وأجنحة هيئة الكتاب والشارقة للتراث، وغيرها من الأجنحة.

كما أبدت سعادتها من عروض كشك الموسيقى، والأطفال الموجودين في الفرقة النوبية الذين حرصوا على الترحيب بها.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة والدولي للكتاب، تستمر حتى 4 فبراير المقبل، تحت عنوان "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، وتحل السنغال ضيف شرف هذه الدورة، وجرى اختيار العالم المصري الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض هذا العام.

وتشهد هذه الدورة حضور 40 دولة عربية وأجنبية، بزيادة 5 دول عن الدورة الماضية، ويشارك بها 900 دار نشر، منها 594 ناشرا مصريا، و255 ناشرا عربيا وأجنبيا، و7 ناشرين للكتب الإلكترونية، و41 مشاركا ضمن مكتبة سور الأزبكية، و3 مشاركات لذوي القدرات الخاصة، ولأول مرة اختيار سفراء للترويج للمعرض خارجيا.​

إيناس عبدالدايم وزارة الثقافة معرض الكتاب

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