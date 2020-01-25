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تستخرج الوثائق في الحال.. بدء تشغيل ماكينة وثائق الأحوال المدنية بمطار القاهرة

11:09 م السبت 25 يناير 2020
تستخرج الوثائق في الحال.. بدء تشغيل ماكينة وثائق الأحوال المدنية بمطار القاهرة

ماكينات الأحوال المدنية

كتب- محمد عبيد:

بدأت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، تشغيل منفذ الأحوال المدنية بمبنى المول التجاري بالمطار القديم، في إطار حرص الدولة على تعميم ماكينة وثائق الأحوال المدنية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وقيادات الشرطة من الأحوال المدنية.

وقالت مصادر مطلعة في المطار، إنه يتم التخطيط لتشغيل المنفذ على مدار الـ24 ساعة بشكل تدريجي، حيث تستخرج الماكينة جميع الوثائق في الحال، وبطاقات الرقم القومي بكافة مواعيدها، ليخدم جميع المترددين على المطار والعاملين بمرفق الطيران المدني بالكامل.​

مطار القاهرة الدولي ماكينة وثائق الأحوال المدنية وزارة الداخلية

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