إقبال كبير من رواد معرض الكتاب على ركن الفتوى

القاهرة- (أ ش أ):

شهد ركن الفتوى بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، والتي انطلقت فعالياته الخميس الماضي، إقبالًا كثيفًا من زوار الجناح، خاصة من الشباب والفتيات، لطرح استفساراتهم على وعاظ وواعظات الأزهر المتواجدين داخل الركن، والحصول على إجابات تعكس المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، في بيان له اليوم السبت، أن الأسئلة التي وجهت إلى أعضاء ركن الفتوى من الوعاظ والواعظات تتضمن الأمور المتعلقة بمرحلة الشباب، مثل الاختلاط والحجاب، والقضايا الفكرية، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالمعاملات المالية، وبعض المشكلات الأسرية كالطلاق والميراث.

ويأتي تخصيص ركن للفتوى داخل الجناح للعام الرابع على التوالي، انطلاقًا من سعي الأزهر الشريف لمعايشة هموم الناس وقضاياهم، والتواصل مع أكبر شريحة ممكنة من الناس، من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية والثقافية، وتيسير الحصول على الفتوى الشرعية الصحيحة من المؤهلين للإدلاء بها، وقطع الطريق على من يروجون للأفكار المتشددة والفتاوى الشاذة.