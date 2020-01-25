التنمية المحلية: 2 مليار جنيه للخطة العاجلة لرصف الطرق ومليار واحد لـ"حياة كريمة"

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اجتماعًا مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بحضور محمود منتصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ الخطة العاجلة لرصف ورفع كفاءة وتطوير الطرق المحلية بالمحافظات، ومشروعات مبادرة "حياة كريمة" في 143 قرية خلال المرحلة الأولى بـ11 محافظة.

وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على إتاحة 2 مليار جنيه لتنفيذ الخطة العاجلة لرصف الطرق الداخلية بالمحافظات، وفقًا لأعلى المواصفات الفنية ومعايير الجودة، بحيث يتم تعزيز البنية التحتية، على النحو الذي يربط المدن بعضها ببعض من خلال شبكة طرق جيدة.

وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه تم تعزيز موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي (2019/2020)، بمليار جنيه للإسهام في دعم تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات؛ للارتقاء بمستوي الخدمات وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية خاصة للفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد أهمية استمرار جهود الدولة في تطوير شبكة البنية التحتية بالمحافظات؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة الداخلية، وتحفيز بيئة أداء الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أهمية الاستمرار في توفير الاعتمادات المالية لسرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية خاصة في مشروعات مبادرة "حياة كريمة" ورفع كفاءة الطرق بالمحافظات.

وأشاد شعراوي، بمستوى التعاون والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والمالية في تنفيذ التكليفات الرئاسية أو توجيهات رئيس مجلس الوزراء بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع بصورة يومية تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، وتمت إتاحة مبالغ مالية للمحافظات للبدء في تنفيذ المشروعات في القري الأكثر احتياجًا.

وأضاف شعراوي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع كل مستجدات مبادرة "حياة كريمة" ولابد من الإسراع في إجراءات تنفيذ المشروعات قبل نهاية العام المالي الحالي، واستكمال باقي المشروعات في القرى المستهدفة خلال العام المالي المقبل.

وشدد الوزير، على أن الوزارة تسعى إلى إحداث انطلاقة كبيرة في الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروعات التي تم تحديدها بالقرى المستهدفة ليتم الانتهاء من عدد كبير منها خلال 30 يونيه المقبل.

وأشار شعراوي، إلى أنه يتم العمل في المبادرة كفريق واحد بين وزارات التنمية المحلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمشاركة عدد كبير من الجمعيات الأهلية.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وعماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط.