انطلاق احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية باستاد القاهرة (بث مباشر)

كتب- هاني رجب:

بدأت احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية، مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة.

وقال الشيخ كامل، أحد كبار مشايخ القبائل السيناوية، إن القبائل تتجمع اليوم في إطار دورهم في أهمية مساندة الوطن، ودعمه، مشيرًا إلى أن القبائل تقف خلف القبائل السياسية لتدعيم الاستقرار ومسيرة التنمية.

وشهد ستاد القاهرة الدولي، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا للمشاركة في احتفالية القبائل والعائلات المصرية، الذي ينعقد تحت شعار "مصرنا.. عيلة واحدة.. وطن واحد"، فيما حرصت الأسر والعائلات على اصطحاب أطفالهم، في رسالة تؤكد وقوف المصريين خلف قياداتهم السياسية، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، ومرددين ‫الهتافات الوطنية "تحيا مصر".

جاء ذلك بمشاركة عددا من السياسيين والفنانين والإعلاميين وأعضاء مجلس النواب، ومن المقرر أن يحيي الحفل عدد من الفنانين أبرزهم حكيم، ومحمود الليثي، وأمينة، ويقدمه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد.

وكان مجلس القبائل العربية بصعيد مصر، عقد مؤخرا مؤتمر حاشد، بمدينة قنا، لدعم وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التحديات الراهنة، بحضور عدد كبير من رموز عائلات وقبائل محافظات صعيد مصر، ونواب البرلمان.