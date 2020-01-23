​"قومي الطفولة" يحبط زواج طفلة يتيمة الأبوين بسوهاج

كتب- أحمد جمعة:

نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة، في إحباط زواج طفلة يتيمة الأبوين تبلغ من العمر 15 عاماً من مركز جهينة، بمحافظة سوهاج.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل16000 التابع للمجلس تلقي بلاغاً من أحد الأهالي طلب سرية بياناته يفيد بالتجهيز لاقامة عرس لطفلة بقريته، مشيرةً الى أنه تم على الفور توجيه البلاغ الي لجنة حماية الطفل بالمحافظة المذكورة وبالتعاون مع إحدى الجمعيات للتقصي والتأكد من البلاغ واتخاذ اللازم.

واشارت " العشماوي" الي أنه تم التأكد من صحة الواقعة، وعلى الفور تم إبلاغ مركز شرطة جهينة و تحرير محضر بالواقعة بنقطة شرطة عنيبس، وتم استدعاء ولي أمر الطفلة (الخال) لوفاة الأب والأم، مؤكدةً أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لوقف الزيجة، بالاضافة الي أخذ كافة التعهدات والإقرارات على ولي أمر الطفلة بعدم اتمام الزواج قبل بلوغها السن القانوني، كما حرص المجلس على توعية الأهالي بمخاطر زواج الأطفال والتداعيات الناجمة عن ذلك سواء الصحية أو النفسية أوالقانونية أيضاً.

وأكدت "العشماوي" على أن هذه الواقعة تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل بالمخالفة للمادة 80 في الدستور والمادة 96 والمادة 31 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والتى تنص على عدم جواز توثيق عقد الزواج قبل بلوغ سن الطفلة 18 عامًا.

وشددت "العشماوي" على أن المجلس يناهض هذه الظاهرة بكل ما أوتي من قوة، من خلال ألياته فى كافة محافظات الجمهورية لمناهضة ظاهرة "زواج الأطفال"، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية الأطفال من أي انتهاكات أو عنف يمكن أن يتعرضوا له، موضحة أن السن القانونية للزواج، سواء للفتيات أو الذكور ١٨ عامًا؛ وفقا لقانون الأحوال المدنية وقانون الطفل.

وفي هذا الصدد تتوجه الدكتورة عزة العشماوي بالشكر لأعضاء لجنة حماية الطفل بمحافظة سوهاج وكذلك الجمعية الشريكة لجهدهما المبزول في اتخاذ كافة التدابير اللازمة التى كان من شأنها احباط هذه الزيجة فضلاً عن تقديم كافة سبل الدعم للطفلة.