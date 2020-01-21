وزير الإنتاج الحربي: مصر تلعب دورًا رئيسيًا في صيانة الأمن العربي

الكويت- (د ب أ):

قال وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، إن مصر تلعب دورًا رئيسيًا ومحوريًا في مجال صيانة الأمن العربي.

وأوضح العصار في مقابلة مع صحيفة "الأنباء" الكويتية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، خلال زيارته للكويت: "مصر تلعب دورا رئيسيا ومحوريا في صيانة الأمن العربي.. ولا نهدف إلى الدخول في صراعات أو أعمال عدائية ضد أحد، ولكن السلام لابد له دائمًا من قوة تحميه".

وأضاف: "الأمن المصري والكويتي واحد لا يتجزأ.. والفترة المقبلة ستشهد تطويراً كبيراً في الصناعات الدفاعية بين البلدين".

وشدد على أن "وزارة الانتاج الحربي تضع كل إمكانياتها كصناعات دفاعية في مصر لصالح إخواننا العرب وخاصة دولة الكويت الشقيقة ومن دون اي حدود أو سقف للتعاون."

وعن التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة، قال: "من وجهة نظري، هذه التحديات لن تحل خلال الفترة القريبة ولكنها ستتصاعد وتزداد معها حالة عدم الاستقرار وسيؤثر ذلك على مصالحنا وأشقائنا العرب.. ولابد أن نتكاتف جميعاً لمواجهتها".

وشدد على أن أمن ليبيا يؤثر بشكل مباشر وقاطع على مصر "ونتخذ كل الاجراءات لحماية أمننا القومي".

وأكد أن وزارة الإنتاج الحربي لا تنافس القطاع الخاص في مصر، مضيفًا أن القطاع الخاص المصري يمتلك 70 - 80% من الاقتصاد المصري.. ونحن ندعمه والربح هو آخر أهدافنا كمؤسسة وطنية.

وحول ملف سد النهضة قال العصار إن "الرئيس السيسي يولي بنفسه لملف السد أولوية قصوى والأمور تسير بشكل جيد وستحل بإذن الله بما يحفظ حقوق مصر التاريخية في نهر النيل".