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وكيل "موازنة النواب" يدعو لجلسة طارئة ردًا على التصعيد التركي تجاه ليبيا

07:38 م الخميس 02 يناير 2020
وكيل "موازنة النواب" يدعو لجلسة طارئة ردًا على التصعيد التركي تجاه ليبيا

النائب ياسر عمر

كتب احمد على

أدان النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما أعلنه البرلمان التركي بشأن تمرير المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وأشار عمر، فى بيان صحفي، الخميس، إلى أن القيادة السياسية والشعب المصري يعلنون تضامنهم مع الجيش الليبي والشعب الليبي ضد ما وصفه بـ"التدخل التركي العثماني السافر غير المقبول" في الأراضى الليبية، قائلاً: "القوات التركية ستُدفن في الأراضي الليبية".

ودعا وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مجلس النواب لعقد جلسة طارئة لتفويض الرئيس السيسي لإتخاذ إجراء مناسب للحفاظ على الأمن القومي المصري، بعد إعلان تركيا التدخل العسكري في الأراضى الليبية.

واختتم: "لابد أن توجه مصر درسًا قويًا لتركيا مفاده بأن الأمن القومي الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأنها لن تجرأ على المساس بالأراضي الليبية في ظل وجود الجيش المصري في المنطقة".

ياسر عمر لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب البرلمان التركي إرسال قوات تركية أحداث ليبيا

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