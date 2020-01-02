قرار جمهوري بتجديد تعيين نائبين لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
06:42 م الخميس 02 يناير 2020
القاهرة- (أ ش أ):
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٦٧٦ لسنة ٢٠١٩ بتجديد تعيين محمد شعبان عبد الفتاح مرعي ومحمد عبد العزيز محمد براية، نائبين لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام.
نشر القرار في الجريد الرسمية.
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