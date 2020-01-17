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ماس كهربائي بسكن طبيبات مستشفى الدمرداش ليلًا.. والنقابة: لا إصابات

12:09 م الجمعة 17 يناير 2020
ماس كهربائي بسكن طبيبات مستشفى الدمرداش ليلًا.. والنقابة: لا إصابات

مسكن طبيبات مستشفى الدمرداش

كتب - أحمد جمعة:

قالت نقابة الأطباء بالقاهرة، إن حريقًا نشب في سكن طبيبات مستشفى الدمرداش التابع لجامعة عين شمس، قبل منتصف ليل الجمعة، بسبب ماس كهربائي.

وأكدت النقابة -في بيان اليوم- عدم وجود إصابات جراء الحريق، حيث حضرت الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وأوضحت النقابة أنها تابعت الموقف حرصا على سلامة الأطباء والعاملين، وتلافيا لحدوث أي "كارثة".

كما طالبت نقابة الأطباء، وزارة الصحة بمعرفة آخر مستجدات مسابقة تصميم سكن الأطباء والتمريض بالمستشفيات، والذي أطلقته الوزارة أواخر 2018.

ولم تعلق جامعة عين شمس على الحادث، فيما حاولنا الاتصال بالدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس، لكنه لم يرد.

ماس كهربائي مسكن طبيبات مستشفى الدمرداش

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