وزراء وكبار رجال الدولة وفنانون في عزاء نجل مايا مرسي (صور)

اتخاذ 3 قرارات.. أول تعليق من وزيرة الصحة على حادث "طبيبات المنيا"

كتب - أحمد مسعد:

تصوير - محمود عبدالناصر وهاني رجب:

توافد عدد من الوزراء والشخصيات العامة على عزاء أمين تامر موسي، نجل الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والذي أقيم بمسجد المشير مساء اليوم الأربعاء.

وحرص على تقديم واجب العزاء: الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وخالد العناني وزير الآثار والسياحة، ومحمد معيط وزيرة المالية، وغادة والي وزيرة التضامن السابقة ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.

كما شارك في العزاء: المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، وعمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار السابقة، والدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة السابق، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما شارك في العزاء: الفنان هاني سلامة، والفنانة ليلى علوي، والفنانة يسرا، والفنان عمرو سعد، والفنانة نهال عنبر.