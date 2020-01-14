البابا تواضروس يدشن ٣ كنائس بكاتدرائية "أبو فام" في سوهاج

كتب- مصطفى علي:

دشن البابا تواضروس الثاني، اليوم، ثلاث كنائس صغيرة داخل كاتدرائية الشهيد أبو فام الجندي بطما، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني.

وتضم كل كنيسة من الكنائس الثلاث مذبح واحد إلى جانب أيقونة البانطوكراتور (ضابط الكل) والموجودة في شرقية الهيكل (حضن الآب).

وجرى تدشين المذابح بالكنائس الثلاثة، المذبح الأول على اسم الشهيدة مهراتي بالكنيسة الموجودة بالمزار الخاص بها والمذبح الثاني على اسم القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بالكنيسة التي تحمل اسمه والمذبح الثالث على اسم الآباء البطاركة الثلاثة إبراهيم وإسحق ويعقوب بالكنيسة التي تحمل أسماءهم.

شارك في صلوات التدشين ١٦ من أحبار الكنيسة إلى جانب أسقف الإيبارشية نيافة الأنبا إسحق، وهم أصحاب النيافة: الأنبا بساده مطران أخميم وساقلتة، الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا مرقوريوس أسقف جرجا، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده بسوهاج، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس بالخطاطبة وإخميم والأنبا موسى بالعلمين والأنبا بقطر بالخطاطبة، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر.