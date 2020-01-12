بحضور 3 وزراء.. افتتاح مركز أبحاث طب عين شمس

كتبت- داليا شبل:

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مركز أبحاث طب عين شمس MASRI بجامعة عين شمس، مساء السبت، بحضور اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق.

قالت التعليم العالي، في بيان، اليوم الأحد، إنه في بداية جلسة الافتتاح تم عرض فيلم عن مركز أبحاث طب عين شمس وما يقدمه من خدمات في مجال الأبحاث الطبية.

ووجه عبد الغفار الشكر لجامعة عين شمس وكافة القائمين على إنشاء مركز الأبحاث، مؤكداً على أهمية المركز لخدمة البحث العلمي في المجالات الطبية المختلفة، والتوصل لعلاج العديد من الأمراض، كما أشار الوزير إلى أن الدولة تسعى دائماً إلى مساندة أي جهود مبذولة في مجال البحث العلمي لاسيما التي تنعكس على تقديم خدمات طبية للمواطنين.

وأوضح عبد الغفار أن المركز يخدم كل القطاع الصحي، ولفت بضرورة وضع كافة الإمكانات المتاحة بالكليات العملية لخدمة البحث العلمي وذلك من خلال الاستعانة ببعض الشركات الخاصة بإجراء تواصل بين الجهات المعنية بالأبحاث العلمية.

وأشار الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، إلى أن المركز يسعى لأن يكون مركزاً رائداً في البحث العلمي بمصر والمنطقة بأسرها، بما يحتويه من وحدات علاجية ومعلوماتية، وأوضح المتيني مشاركة كليات الصيدلة وطب الأسنان والتمريض بالجامعة والكليات المناظرة بالجامعات الأخرى وجامعة زويل وجامعة النيل وغيرهم بمركز أبحاث طب عين شمس.

كما أكد المتيني تقديم كافة أوجه الدعم لتطوير المركز وضمان استمراريته، وإنشاء مراكز أبحاث في كافة المجالات الأخرى، مشيداً بما تقدمه كلية الطب بالجامعة لخدمة الأبحاث الطبية.

واستعرض الدكتور هشام الغزالي مدير المركز أبرز مكونات مركز أبحاث طب عين شمس، حيث يحتوي على ٦ أقسام لأبحاث ما قبل الإكلينيكية، أبحاث الجينوم، أبحاث الخلايا الجذعية، كما يضم مركزا معتمداً للأبحاث الإكلينيكية ووحدة لعلاج وأبحاث الفيروسات الكبدية ووحدة للمعلوماتية الحيوية.

وأضاف الغزالي، أن المركز يحتوي ولأول مرة على بنك حيوي للسرطان والذي يعد الأكبر في المنطقة العربية، ويحتوي على أنسجة وعينات عضوية، وما يصاحبها من خصائص إكلينيكية لنحو ٢٨ ألف مريض، ويطمح الباحثون من خلاله لمعرفة الخصائص الجينية لمرضى السرطان المصريين مما ينعكس بدوره على اكتشاف الدواء والاختيار الدقيق للأدوية بما يسمى بالطب الشخصي.

ويرتبط المركز ارتباطاً وثيقاً بمركز اكتشاف الدواء بكلية الصيدلة وذلك بهدف اكتشاف أنماط جديدة من الدواء في مختلف الفروع وخاصة أورام الكبد.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب اهتمام كلية الطب بالبحث العلمي وتطوير التعليم الطبي من خلال معمل المحاكاة والذي أصبح ضرورة ملحة حالياً، وإنشاء وتطوير مركز أبحاث طب عين شمس.

واستعرضت الدكتورة منال حمدي مدير وحدة الأبحاث الاكلينيكية بمركز أبحاث طب عين شمس الاتفاقيات التي قام بها مركز الأبحاث والتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وأهم الأبحاث التي يقوم بها المركز حالياً، مشيدة في ذات الوقت بالدعم الذي يلقاه المركز من الجامعة.

الجدير بالذكر أن للمركز عدة شراكات مع مراكز بحثية مصرية وعالمية مثل جامعة زويل، المركز القومي للبحوث، جامعة فودان الصينية والمصنفة في المركز ٤٠ عالميا في علاج السرطان وجامعة مونبلييه الفرنسية.