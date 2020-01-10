برلماني: وزيرة الهجرة وضعت حلولًا غير مسبوقة للحد من الهجرة غير الشرعية

كتبت- ميرا إبراهيم:

أشاد النائب أحمد مصطفى عبدالواحد، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، بجهود السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، في مواجهة مشكلات الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أهمية المائدة المستديرة لتفعيل مبادرة "مراكب النجاة" التي نظمتها وزارتي الهجرة والتضامن الاجتماعي وشارك فيها الجهات والمؤسسات المعنية وأكثر من 40 منظمة من المجتمع المدني، والمنظمات الدولية.

وقال عبدالواحد في بيان له اليوم الجمعة، إنه يجب على جميع الوزارات الأخرى والمؤسسات التنفيذية، أن تساند جهود هذه الوزيرة الناجحة، والتي لديها أفكار واستراتيجيات غير مسبوقة، مشيدًا بما تضعه الوزيرة من حلول إبداعية كبدائل للحد من الهجرة غير الشرعية.

وأكد أن إطلاق الوزيرة لشرارة هذه المبادرة من محافظة الفيوم، لاتزال أصداؤها تتواصل داخل محافظة الفيوم، وكانت لها نتائجها الإيجابية لصالح أهالي وجماهير وشباب المحافظة.

وتابع: "أي محافظ يريد أن يحقق النجاح في موقعه، عليه الاستفادة من الأفكار الإبداعية والمستنيرة للسفيرة نبيلة مكرم، وستكون لدى أي محافظ القدرة وتحقيق النجاح الكامل والحقيقي في القضاء نهائيًا على الهجرة غير الشرعية، داخل محافظته لإنهاء أزمة مراكب الموت".

وشدد على ضرورة توفير فرص العمالة الحقيقية لأبناء وشباب الفيوم، وهو ما لن يتحقق إلا بتغيير أسلوب تفكير كبار المسئولين التنفيذيين، وطالبهم بالابتعاد عن التفكير التقليدي والعقيم للحكومات السابقة، الذي كان سببًا في حصد أرواح المئات والآلاف من خيرة شباب مصر في البحار بسبب الهجرة غير الشرعية، على حد قوله.​