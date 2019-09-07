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    إحباط تهريب أدوية مع بولندية وأوكرانية بمطار الغردقة

    03:47 م السبت 07 سبتمبر 2019
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    كتب - طه عبيد:

    تمكنت جمارك مطار الغردقة الدولي، من ضبط محاولتي تهريب كمية من أدوية علاج سرطان الثدي والعقم الرجالي ومستحضرات التجميل من ألمانيا وأوكرانيا، أخفتها راكبتين، بولندية وأوكرانية في حقائبهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

    وقالت مصادر، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة التركية رحلة رقم 978، القادمة من مطار صبيحه، اشتبه مهند سامى رئيس قسم تفتيش الركاب في راكبة بولنديه قادمة من ألمانيا ترانزيت تركيا القاهرة، وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبها، وتبين وجود 1412 عبوة من مستحضرات التجميل المتنوعة داخل حقائبها الشخصية.

    وفي المحاولة الثانية، تم الاشتباه في راكبة أوكرانية قادمة من مطار ليفوف في أوكرانيا على رحلة الطائرة رقم رقم 2093، وقامت نفس اللجنة بتفتيش حقائبها، تبين وجود 535 حقنة وأمبول من الأدوية البشرية الخاصة بعلاج سرطان الثدى والخصوبة والعقم الذكري عند الرجال مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها الشخصية.

    قرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر، والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي.

    مطار الغردقة الدولي سرطان الثدي ألمانيا أوكرانيا

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