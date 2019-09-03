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    وليد جنبلاط يصل القاهرة للقاء وزير الخارجية

    10:57 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    وليد جنبلاط يصل القاهرة للقاء وزير الخارجية

    السياسي اللبناني البارز وليد جنبلاط

    كتب - طه عبيد

    وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء الثلاثاء، وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بلبنان، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها سامح شكري وزير الخارجية.

    قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وليد جنبلاط وصل على طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصوله، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

    من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية، مع وليد جنبلاط، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بالمنطقة.

    وليد جنبلاط مطار القاهرة الدولي لبنان سامح شكري
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