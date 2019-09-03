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    القاهرة 35.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

    11:01 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    القاهرة 35.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

    الطقس

    القاهرة - أ ش أ:

    يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدًا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

    وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شماليه غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

    وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالى:

    الصغرى العظمى

    القاهرة 25 35

    شبين الكوم 25 34

    طنطا 24 33

    دمنهور 24 32

    الإسكندرية 24 31

    بلطيم 24 31

    مطروح 22 30

    السلوم 23 32

    سيوة 21 37

    بورسعيد 26 31

    دمياط 25 31

    الزقازيق 25 35

    الإسماعيلية 22 35

    السويس 23 35

    العريش 23 32

    رفح 22 31

    رأس سدر 24 34

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    الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة شبورة مائية

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