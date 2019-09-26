وزير الإسكان يعتمد مخطط 27 فدانًا لإقامة جامعة عمالية بالعاشر من رمضان

كتب- محمد نصار:

​نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 215 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2019، قرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 475 لسنة 2019 بشأن اعتماد مخطط تقسيم وتخطيط قطعة أرض بمساحة 27.086 فدان بمركز المدينة "مرحلة ثالثة" بمدينة العاشر من رمضان والمخصصة لشركة الجامعة العمالية لإقامة مشروع جامعة خاصة بها.