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    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يزوران المركز الثقافي الإسلامي بموسكو

    07:13 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يزوران المركز الثقافي الإسلامي بموسكو

    استقبال مفتي موسكو لوزير الأوقاف ومفتي الجمهورية

    كتب - محمود مصطفى:

    زار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، اليوم الأربعاء، المركز الثقافي الإسلامي بموسكو.

    واستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية، لدى وصولهم مفتي موسكو الذي اطلعهم على أنشطة المركز.

    ووعد الوزير بإهداء المركز مكتبة متكاملة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف باللغتين العربية والروسية، وهو ما كان موضع تقدير وترحيب كبير من مفتي موسكو رئيس المركز.

    موسكو روسيا وزارة الأوقاف شوقي علام محمد مختار جمعة المركز الثقافي الإسلامي

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