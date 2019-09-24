المفتي يهنئ فاروق الباز لإطلاق اسمه على كويكب

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية، عالم الفضاء المصري الدكتور فاروق الباز، بمناسبة قيام الاتحاد العالمي للفلك التابع لهيئة الأمم المتحدة بإطلاق اسم العالم المصري الكبير على كويكب بالفضاء تقديرًا لدوره الرائد مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وأشاد مفتي الجمهورية في بيانه اليوم الثلاثاء ، بالدور الكبير الذي يقوم به عالم الفضاء المصري وغيره من نماذج العلماء المصريين الذين يرفعون اسم مصر عاليًا في كافة المحافل الدولية، إضافة إلى جهوده الكبيرة ودوره الريادي داخل مصر في عدد من المشاريع والمؤسسات العلمية.

وأوضح مفتي الجمهورية أن العالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز علامة مضيئة وصورة مشرفة لكل المصريين وخاصة الشباب الذين ينبغى عليهم العمل بجد واجتهاد لرفع اسم مصرنا الغالية عاليا فى كافة المحافل الدولية .

يذكر أن الاتحاد العالمي للفلك والتابع لهيئة الأمم المتحدة أعلن إطلاق اسم العالم المصري الكبير" فاروق الباز"، على كويكب بالفضاء، نتيجة لدوره مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بداية بمشروع أبوللو لاستكشاف سطح القمر فى منتصف ستينيات القرن الماضى، مرورًا بتصوير الأرض من المدار على رحلة أبوللو سيوز الأمريكية الروسية المشتركة ، وتعد هذه المرة الأولى التى يتم إطلاق اسم عالم مصري، على كويكب بالسماء يحمل اسم هذا العالم الجليل والرائد العربى من الرواد القلائل فى هذا المجال الدكتور فاروق الباز العالم المصري الذي ولد فى الثانى من يناير 1938 فى مدينة الزقازيق، وحصل الدكتور فاروق الباز على شهادة البكالوريوس فى علوم الكيمياء والجيولوجيا من جامعة عين شمس فى عمر العشرين، وكذلك حصل فى عام 1961 على شهادة ماجستير العلوم فى الجيولوجيا، والدكتوراه عام 1964، ثم عمل فى وكالة ناسا خلال برنامج أبوللو .