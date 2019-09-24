بعد قليل.. السيسي يلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

كتب- محمد سامي:

يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، كلمة مصر أمام الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر المنظمة بمدينة نيويورك الأمريكية.

وألقى أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة كلمة في بداية الجلسة.

وألقت البرازيل الكلمة الأولى للدول الأعضاء، تتبعها الدولة المضيفة "الولايات المتحدة الأمريكية"، ويعقبها كلمة مصر.