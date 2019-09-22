"شعراوي" يجتمع بـ "السويدي" لبحث إنشاء مشروعات بالقرى

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، بحضور عدد من القيادات بالاتحاد والوزارة.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، آخر مستجدات التنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل لأبناء القرى بالمحافظات في إطار برنامج "مشروعك" التابع للوزارة ومبادرة الاتحاد "شغلك في قريتك" ومشروعات الجهاز.

وأشار الوزير، إلى التنسيق مع وزارة الزراعة والمحافظات فيما يخص توفير قطع أراضي بمساحات مختلفة للبدء في تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لتوفير فرص عمل لكافة أبناء المحافظات والإسهام في تحسين جودة الحياة بالنسبة لهم.

واستمع الوزير، إلى عرض من المهندس محمد السويدي، حول جهود الاتحاد لتوفير فرص عمل للشباب والفتيات في عدد من القرى بالمحافظات عبر إنشاء وحدات إنتاجية (مصانع وورش ومجمعات صناعية صغيرة)، تركز على المشروعات الصناعية كثيفة العمالة وعلى رأسها صناعة الملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والخشبية والإلكترونيات ومنتجات الألبان والسلع الغذائية.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أهمية تكاتف كافة جهود الوزارات المعنية بالحكومة والمؤسسات الأخرى من القطاعات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين والقضاء على البطالة وتحقيق هدف الاستثمار من أجل التنمية المستدامة.

كما أشار وزير التنمية المحلية، إلى توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتنمية القرى المصرية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بها، مشددًا على اهتمام الوزارة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تعتبر المشغل الأكبر للعمالة وتسهم في توفير فرص العمل للشباب والمرأة المعيلة وأصحاب الحرف والدخل المنخفضة للحد من مشكلة البطالة.

وأضاف الوزير، أنهم يسعون لزيارة دخل الأسرة على مستوي القرى والتي البالغ عددها 4700 قرية واستغلال كافة الميزات والمقومات النسبية فيها لإقامة مشروعات تناسب الحرف والمنتجات التي تتميز بها.

وأكد شعراوي، أهمية توفير التدريب للشباب والمرأة وكافة فئات المجتمع الراغبة في العمل في إطار تلك المبادرة لتحقيق الهدف منها، مع إمكانية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظات، لافتًا إلى أن تلك المبادرة يمكن أن تساعد في القضاء على البطالة داخل القرى وزيادة معدلات التشغيل ورفع دخل الأسرة.

وأكد المهندس محمد السويدي، توافر الرغبة لدى عدد من المطوريين الصناعيين في دعم هذا المشروع والمشاركة فيه لما له من أثر إيجابي اقتصاديًا واجتماعيًا على سكان القرى التي يمكن ضمها لهذا المشروع، وتخفيض تكاليف نقل العمالة للصناعات الكثيفة عبر إقامة مشروعات في القرى بالمحافظات.

وأشار رئيس اتحاد الصناعات، إلى أن الاتحاد درس عددًا من الصناعات التي يمكن البدء بها في بعض القرى بالمحافظات، ووفقًا للكثافات السكانية ومدى توفر المواد الأولية اللازمة للمشروع، كما سيعمل الاتحاد على توفير فرص التدريب للشباب من الجنسين.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماع بين قيادات الوزارة ومسئولي الاتحاد لعرض قطع الأراضي التي تم التوافق عليها لإقامة المشروعات تمهيدًا لتنسيق اتحاد الصناعات مع المطورين الصناعيين والمستثمرين لعرض تلك الفرص الاستثمارية.