الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة (الأحد، الاثنين، الثلاثاء).

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه من المقرر أن يسود اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد ، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطرابات ملاحية.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

السواحل الشمالية الغربية 29 24

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 24

الوجه البحري والقاهرة 32 23

جنوب سيناء والغردقة 34 28

شمال الصعيد 33 23

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40 27

طقس الاثنين

توقعت هيئة الأرصاد، أن يكون طقس الاثنين، لطيفًا على السواحل الشمالية، معتدلًا على الوجه البحري والقاهرة، مائلًا للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وتنشط الرياح المعتدلة على السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال سينا ءوشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الإثنين:

السواحل الشمالية الغربية 29 24

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 23

الوجه البحري والقاهرة 32 23

جنوب سيناء والغردقة 34 27

شمال الصعيد 34 24

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40 27

طقس الثلاثاء

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً ولطيف ليلاً وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًاعلى مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

وتنشط الرياح المعتدلة على السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

السواحل الشمالية الغربية 29 24

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 29 23

الوجه البحري والقرة 32 22

جنوب سيناء والغردقة 34 27

شمال الصعيد 33 24

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 39 27