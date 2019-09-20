السعودية تعلن حالات منح تأشيرة خروج نهائي للوافد

كتب - يوسف عفيفي:

أصدرت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، "برقية خطية" إلى إدارة الجوازات، ومدير عام السجون بالمملكة، تضمنت أنه "في حاله تعذر إصدار تأشيرة خروج نهائي للوافد وفقا للإجراءات المتبعة لتعذر ذلك لأسباب فنية، فيتم التنسيق بين إدارة الوافدين بالجوازات، ومكتب العمل التابع له في المنطقة لإنهاء إجراءات منح تأشيرة الخروج النهائي في حالة عدم وجود قيود أمنية أو قضائية تمنع المغادرة".

ووفقا للبرقية، فإنه إذا كان السبب في عدم القدرة على المغادرة استحقاقات مالية "رسوم أو غرامة" ليس مسؤولا عنها الوافد طالب تأشيرة الخروج النهائي، وإنما على صاحب العمل أو رب الأسرة، فيمنح تأشيرة الخروج النهائي ولا يتوقف سفره على تحصيل الرسوم أو الغرامة.

وقالت وزارة القوى العاملة، في بيان اليوم، ​إن الوزير تلقي تقريرا عاجلا- بمضمون البرقية- من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار عثمان رمضان إلى أن سببها يرجع إلى قيام بعض البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالمملكة بإرسال عدد من المذكرات لوزارة الداخلية بالمملكة، لمساعدة أفراد من رعاياها لم يستطيعوا الحصول على تأشيرة خروج نهائي للعودة إلى بلادهم دون أن يكون عليهم أي قيد يمنعهم من المغادرة، وإنما يعود ذلك لأسباب فنية.

ووجهت وزارة القوى العاملة من خلال مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة الشكر والتقدير لجميع السلطات السعودية لتعاونها في إيجاد سبل لحل كافة العقبات التي تواجه العمالة الوافدة ومنها المصرية.