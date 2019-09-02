وزير الإسكان يبحث مع السفير العراقي بالقاهرة سبل التعاون المشترك

كتب- أسامة الديب:

بحث وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، مع السفير أحمد نايف سفير العراق بالقاهرة والوفد المرافق له، سبل التعاون المشترك ونقل الخبرات والتجارب المصرية في مجال البناء والتعمير للدولة العراقية.

ورحب وزير الإسكان - في بيان - بالتعاون المشترك بين الجانبين في جميع المجالات ونقل الخبرات المصرية في مجالات البنية الأساسية وإنشاء الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، قائلا إن الدولة المصرية تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال من خلال قيامها بتنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية بالمشروع القومي العملاق "الإسكان الاجتماعي"، موضحاً أن التعاون المصري مع الجانب العراقى لن يقتصر على الدعم الفني في البناء فقط، بل يشمل نقل الخبرة المصرية في تنظيم عملية توزيع تلك الوحدات على مستحقيها وآليات الدعم الممنوحة للمستحقين.

وأكد أن الدولة المصرية تمد يدها للتعاون المشترك مع الأشقاء العراقيين، مشيراً إلى أن هناك تعاونا قائما بين بعض الشركات المصرية والعراقية، وسيتم التوسع في التعاون الوثيق في مجال الإسكان بين الجانبين، لافتًا إلى وجود مجموعة من المبادرات الجاهزة للتنفيذ على أرض الواقع، ووجود عدد كبير من شركات المقاولات المصرية أبدت استعدادها للمشاركة في عملية التنمية بالعراق.

من جانبه، أبدى السفير أحمد نايف تطلعه للتعاون بين الحكومتين المصرية والعراقية في جميع المجالات، قائلا إن العراق يتعافى الآن من تحدى الإرهاب بفضل دعم الدول الشقيقة والصديقة ومن بينها مصر، معرباً عن أمله في نقل التجارب والخبرات المصرية في مجال الإسكان والتنمية للدولة العراقية، والتواجد الواسع والمشاركة القوية لشركات المقاولات المصرية في تنفيذ المشروعات المختلفة بالعراق، حيث إن العراق حالياً به عدد كبير من الفرص الاستثمارية المتاحة.

ووجه سفير العراق بالقاهرة، الدعوة لوزير الإسكان لزيارة العراق، كما اقترح إقامة مؤتمر مشترك لرجال الأعمال والمستثمرين وشركات المقاولات من البلدين.

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