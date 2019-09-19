مدبولي يطالب المحافظين بتقديم خطة لرصف الطرق بالقرى

كتب - محمد غايات:

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بسرعة تقديم خطة متكاملة لأعمال رصف الطرق والشوارع التي تربط بين القرى، وذلك في ضوء الموارد والإمكانيات المتاحة، والمقترح تنفيذه منها خلال هذا العام.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر محافظة بورسعيد، وهو الاجتماع الأول للمجلس خارج العاصمة، ضمن سلسلة اجتماعات مرتقبة للمجلس في المحافظات المختلفة، بحضور وزراء: التنمية المحلية، الصحة والسكان، البيئة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل.

وقال "مدبولي"، إن هدفنا هو رفع كفاءة الخدمات فى مختلف القطاعات تخفيفاً من معاناة أهالي القرى، وخاصة في التنقل بينها وتيسيراً عليهم، إلى جانب ما يتعلق بتنفيذ رصف الشوارع الرئيسية بالمدن.

وشدد رئيس الوزراء على أنه ستكون هناك متابعة مستمرة للوقوف على نسب الإنجاز المتعلقة بهذه الخطة، قائلا: "نسعى أن يشعر المواطنين بتحسن ملحوظ في مستوى الخدمات والنظافة وغيرها باعتبار ذلك من الملفات المهمة، التي تنعكس على جودة الحياة".

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