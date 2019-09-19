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    رئيس الوزراء للمحافظين: تقنين أراضي الدولة إحدى آليات تقييمكم

    02:30 م الخميس 19 سبتمبر 2019
    رئيس الوزراء للمحافظين: تقنين أراضي الدولة إحدى آليات تقييمكم

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب - محمد غايات:

    قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تولي أهمية كبرى لملف تقنين أراضي الدولة، مؤكدًا أنه سيكون أحد آليات تقييم عمل المحافظين، وهو ما يستوجب ضرورة المتابعة المستمرة لمختلف المستجدات المتعلقة به من جانب المحافظين.

    جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر محافظة بورسعيد، وهو الاجتماع الأول للمجلس خارج العاصمة، ضمن سلسلة اجتماعات مرتقبة للمجلس في المحافظات المختلفة، بحضور وزراء: التنمية المحلية، الصحة والسكان، البيئة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل.

    وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تمت الموافقة على صرف 20% من عائدات تقنين أراضى الدولة لتنفق على رفع كفاءة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والانتهاء من تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات، وذلك في إطار جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، وكذا الإسراع فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على مستوى الجمهورية.

    مصطفى مدبولي تقنين أراضي الدولة اجتماع مجلس المحافظين بورسعيد

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