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    مدبولي للمحافظين: مراجعة المدارس وعوامل السلامة مسئوليتكم

    02:29 م الخميس 19 سبتمبر 2019
    مدبولي للمحافظين: مراجعة المدارس وعوامل السلامة مسئوليتكم

    مصطفى مدبولي

    كتب - محمد غايات:

    أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالجهود التي تم تنفيذها في محافظة بورسعيد فيما يتعلق بقطاع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.

    وترأس "مدبولي"، اليوم الخميس، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر محافظة بورسعيد.

    وأضاف مدبولي: بعد أيام سيبدأ العام الدراسي الجديد، ولذا يجب التنسيق مع مديري مديريات التربية والتعليم للتأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة الكاملة بالمدارس، موجهاً حديثه للمسئولين: مسئوليتكم الكاملة هي مراجعة كل المدارس، والتأكد من توافر عوامل الأمان والسلامة بها.

    مصطفى مدبولي مجلس الوزراء بورسعيد العام الدراسي الجديد

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