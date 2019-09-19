الأرصاد تنصح بعدم تشغيل المراوح والتكييفات: الجو أصبح أكثر برودة

كتب - محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار على أغلب الأنحاء، لافتًا إلى أنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل سيبدأ فصل الخريف فلكيًا، لكننا نعيش هذه الأيام بعض سمات فصل الخريف، والتي بدأت بسقوط الأمطار على بعض المناطق.

وأضاف شاهين، لمصراوي، أن درجات الحرارة مازالت تدور حول المعدل الطبيعي حيث تصل على القاهرة بين 33 و34 درجة وعلى السواحل الشمالية لـ30 درجة وعلى شمال الصعيد إلى 36 درجة، وتستمر على هذا المعدل حتى نهاية الأسبوع.

وتابع: "لكن فترات اليل ستكون أكثر برودة من الأيام السابقة، خاصة مع زيادة ساعات الليل والتي باتت واضحة مع انتهاء فصل الصيف. خلال الليل يفضل عدم تشغيل التكييفات والمراوح لتجنب الإصابة بالبرد".

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة ولم تنخفض خاصة على السواحل الشمالية والوجة البحر والقاهرة، لكن لم نعد بارتفاع الحرارة نتيجة وجود بعض منخفضات في طبقات الجو العليا والتي تسحب كميات من الرطوبة المتواجدة على سطح الأرض إلى الأعلى، التي لم فهذه المنخفضات لم تكن موجودة في الصيف.

وحذر من انتشار الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على الأماكن والطرق القريبة من المسطحات المائية، لافتًا إلى أن الكتل الهوائية القادمة من آسيا وأوروبا أصبحت أكثر برودة نتيجة تغير درجات الحرارة هناك، لكن محافظات جنوب الصعيد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة هناك.​