"الطفولة والأمومة" ينظم ورشة عمل لمبادرة "دوّي" لتمكين الفتيات

كتب- أحمد جمعة:

افتتحت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الأربعاء، ورشة عمل بعنوان (استخدام تقنيات الحكي دوّي في تثقيف الأقران)، والتى تعقد خلال الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر الجاري بالمركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ويونيسف مصر ومجموعة تثقيف الأقران من محافظات (قنا، أسوان، أسيوط، سوهاج، الفيوم).

وقالت العشماوي - في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية - إن تنفيذ الورشة يأتي فى إطار دعم جهود المجلس في مناهضة الممارسات الضارة وتنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين البنات "دوّي"، وذلك من خلال التدريب على كيفية وإدارة دوائر "دوّي" لسرد القصص والعروض وجلسات المسرح التفاعلية، بالإضافة إلى الحوارات بين الأجيال.

وأشارت إلى أن الورشة تستهدف تدريب 110 من مجموعة تثقيف الأقران، وذلك بجانب فريق عمل برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بمحافظة الفيوم، معربة عن سعادتها بتواجدها مع مجموعة تثقيف الأقران، والذي يعد إضافة لمزيد من النجاحات التي نفذها المجلس على مدار عقود بالتعاون مع هذا الفريق، والذي يتسم بالتنوع والاختلاف في تنفيذ الأنشطة.

وتوجهت بالشكر ليونيسف مصر وصندوق الأمم المتحدة للسكان على دعمهم لأنشطة المجلس، ولاسيما فيما يخص أنشطة تمكين البنات وحمايتهن من العنف والإساءة وتمكينهن من التعبير عن مشاعرهن ونقل خبراتهن.

وأضافت العشماوي أن المبادرة الوطنية لتمكين البنات "دوّي"، والتي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة وبالتنسيق مع يونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية الشريكة، تهدف بشكل أساسي إلى تقليل الفجوة النوعية بين الجنسين والممارسات الضارة ضد الفتيات، كزواج الأطفال وختان الإناث، وذلك من خلال السرد والحكي للاستفادة من تبادل الخبرات والقصص الملهمة للفتيات، منوهة بأن أنشطة تمكين الفتيات متضمنة الجنسين، وذلك تحقيقا للمساواة والدمج الراقي بينهما.

ومن جهتها، أشارت ندا نجا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن من أهم أولويات الصندوق، دعم النساء والفتيات، قالت إن "المؤتمر العالمي للسكان عام 1994 كان من أهم مخرجاته الاستثمار في تنمية المرأة صحيا واقتصاديا، وهو ما نبذل قصارى جهدنا لتحقيقه".

وبدورها، توجهت دينا هيكل نائب مدير إعلام من أجل التنمية بالشكر للدكتورة عزة العشماوي، صاحبة فكرة المبادرة، على دعمها الكامل لنجاحها، كما رحبت بمجموعة تثقيف الأقران في تنفيذ الأنشطة التفاعلية للمبادرة.

ومن جانبه، قال محمد الخولي ممثل مجموعة تثقيف الأقران "إن الشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة هي قصة نجاح حقيقية، فطالما دعم المجلس أنشطة تثقيف الأقران".