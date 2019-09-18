بالدرجات ونسب الرطوبة.. الأرصاد تُعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة (الأربعاء- الخميس الجمعة).

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحري والقاهرة وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ووصلت درجات الحرارة على السواحل الشمالية 30 -24، القاهرة الوجة البحري 33- 24، بينما وصلت لـ35 - 23 درجة على شمال الصعيد، و40 درجة على الجنوب.

وارتفعت نسب الرطوبة على السواحل الشمالية لتسجل 90%، و85% على القاهرة، وتراوحت بين 70% و30 على جنوب سيناء وشمال وجنوب لاصعيد.

أما طقس الخميس، سيكون لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحري والقاهرة وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ووصلت درجات الحرارة على السواحل الشمالية 29 -24، القاهرة الوجة البحري 33- 24، بينما وصلت لـ35 - 23 درجة على شمال الصعيد، و42 درجة على الجنوب.

ووصلت نسب الرطوبة على السواحل الشمالية لتسجل 90%، و85% على القاهرة، وتراوحت بين 70% و30 على جنوب سيناء وشمال وجنوب لاصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد أن طقس الجمعة، سيكون لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحري والقاهرة وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ووصلت درجات الحرارة على السواحل الشمالية 29 -24، القاهرة الوجة البحري 33- 24، بينما وصلت لـ35 - 23 درجة على شمال الصعيد، و42 درجة على الجنوب.

ووصلت نسب الرطوبة على السواحل الشمالية لتسجل 90%، و85% على القاهرة، وتراوحت بين 70% و30 على جنوب سيناء وشمال وجنوب لاصعيد.

بينما الظواهرة الجوية الأكثر تاثيرا خلال الأيام المقبلة تتمثل في ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر، مع وجود سحب كمخفضة ومتوسطة على شمال البلاد.