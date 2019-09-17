بمشاركة 16 دولة.. "الصم وضعاف السمع" يناقشون رؤيتهم لتعليم جيد

كتب - محمد سامي:

بدأت أمس الاثنين أعمال المؤتمر العربي الأول "من أجل تعليم جيد للأشخاص الصم وضعاف السمع على ضوء أهداف التنمية المستدامة 2030"، برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي بمدينة شرم الشيخ وبمشاركة 16 دولة عربية وأجنبية.

في الجلسة الافتتاحية أشارت صفاء جودة رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع المنظم الرئيسي للمؤتمر بالمشاركة مع وزارة الدفاع ووزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة جنوب سيناء إلى تميز المؤتمر بقيادة الأشخاص الصم وضعاف السمع للمشاركة معا في وضع رؤية مهمة نحو تعليم جيد للأجيال القادمة من الصم وضعاف السمع في الوطن العربي.

في ذات السياق، أكد زيدان عبد الغفار نائب وزيرة التضامن على إقرار الدستور المصري لمواد تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مناحي الحياة، مشيرا إلي المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الاتصالات.

من جهته، ثمن سعيد القحطاني رئيس الاتحاد العربي لرياضات الصم سابقا دور مصر في هذا المؤتمر، مؤكدا على أن التعليم أساس الحضارات.

وتحدثت المحامية المصرية إسراء عماد، عن ثنائية اللغة والثقافة كأحدث الإستراتيجيات العالمية في تعليم الأشخاص الصم، مع التأكيد على ضرورة تأهيل المعلمين للتعرف على ثقافة الصم ومجتمع الصم وتشجيع الهوية الثقافية لهم وتعلم لغتهم الإشارة.

وأثناء الجلسات العلمية، قدمت تجربة دولة البحرين في تعليم دامج للأطفال الصم، كما أشار المدرب الأصم ولاء البركاتي إلى متلازمة الحرمان اللغوي كحدث عالمي له عواقب كارثية بالنسبة للأشخاص الصم.

وتتواصل أعمال المؤتمر بمشاركات من فلسطين والعراق والجزائر والأردن وانجلترا إضافة إلى الدولة المستضيفة مصر.