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    6 أفواج سياحية تصل إلى القاهرة لزيارة المعالم الأثرية

    06:25 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
    6 أفواج سياحية تصل إلى القاهرة لزيارة المعالم الأثرية

    مطار القاهرة الدولي

    القاهرة - أ ش أ:

    استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 6 أفواج سياحية، لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدن القاهرة وشرم الشيخ والغردقة.

    وقال مصدر بشرطة السياحة، إن الأفواج وصلت على متن رحلات دولية قادمة من عواصم آسيوية ودول أوروبية و أمريكا الجنوبية، ضمت قرابة 650 سائحا من جنسيات مختلفة.

    وأضاف المصدر أنه تم إنهاء إجراءات وصولهم بمعرفة وإشراف إدارة شرطة السياحة بالمطار.

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    مطار القاهرة الدولي أفواج سياحية المعالم الأثرية شرطة السياحة

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