6 أفواج سياحية تصل إلى القاهرة لزيارة المعالم الأثرية

القاهرة - أ ش أ:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 6 أفواج سياحية، لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدن القاهرة وشرم الشيخ والغردقة.

وقال مصدر بشرطة السياحة، إن الأفواج وصلت على متن رحلات دولية قادمة من عواصم آسيوية ودول أوروبية و أمريكا الجنوبية، ضمت قرابة 650 سائحا من جنسيات مختلفة.

وأضاف المصدر أنه تم إنهاء إجراءات وصولهم بمعرفة وإشراف إدارة شرطة السياحة بالمطار.